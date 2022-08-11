لجنة المال والموازنة اقرت عددا من المواد في موازنة 2022

اقرّت لجنة المال والموازنة عددا من المواد في موازنة 2022 وصولاً الى المادة 109.



ودعا رئيسها النائب ابراهيم كنعان الى جلسات متتالية الاسبوع المقبل، لانجاز المواد المتبقية ،والبت بسيناريوات وزارة المال المتعلقة بتوحيد سعر الصرف.

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