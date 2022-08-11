Advertisement

لبنان

لجنة المال والموازنة اقرت عددا من المواد في موازنة 2022

Lebanon 24
11-08-2022 | 09:10
A-
A+
Doc-P-979896-637958309942950376.jpg
Doc-P-979896-637958309942950376.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اقرّت لجنة المال والموازنة عددا من المواد في موازنة 2022 وصولاً الى المادة 109.

ودعا رئيسها النائب ابراهيم كنعان الى جلسات متتالية الاسبوع المقبل، لانجاز المواد المتبقية ،والبت بسيناريوات وزارة المال المتعلقة بتوحيد سعر الصرف.
Advertisement
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
اجتماع لجنة المال: تكامل بين البرلمان والحكومة لتحريك ملفات "خطة التعافي"
lebanon 24
11/08/2022 19:10:31 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة المال والموازنة تقرّ عددا من المواد في موازنة 2022 وصولاً الى المادة 109 ورئيسها يدعو الى جلسات متتالية الاسبوع المقبل لإنجاز المواد المتبقية والبتّ بسيناريوهات وزارة المال المتعلقة بتوحيد سعر الصرف
lebanon 24
11/08/2022 19:10:31 Lebanon 24 Lebanon 24
برلمان لاتفيا يعلن روسيا دولة "راعية للإرهاب" (العربية)
lebanon 24
11/08/2022 19:10:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة لجنة المال لاستكمال درس مواد الموازنة
lebanon 24
11/08/2022 19:10:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة المال

برلمان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:49 | 2022-08-11
05:11 | 2022-08-11
09:32 | 2022-08-11
12:04 | 2022-08-11
12:02 | 2022-08-11
11:59 | 2022-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website