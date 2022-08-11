مولوي يتابع المفاوضات التي تجريها شعبة المعلومات لتحرير المحتجزين داخل "فدرال بنك"

صدر عن وزارة الداخلية، البيان التالي:

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يتابع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي من غرفة عمليات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مع كل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، المفاوضات التي تجريها شعبة المعلومات لتحرير المحتجزين داخل مصرف "فدرال بنك" في الحمرا، والاجراءات المتخذة من قبل القوى الأمنية.ويؤكد مولوي حرصه على حماية أمن المواطنين جميعا.