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لبنان

"خدوا حقكن بايدكن".. هذا ما قاله المودع المسلح في "فدرال بنك" للمواطنين

Lebanon 24
11-08-2022 | 09:32
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تحول اسم المواطن باسم الشيخ حسين (42 عاما)، اليوم، الى حديث مواقع التواصل الاجتماعي وجميع اللبنانيين بعدما احتجز رهائن داخل مصرف "فدرال بنك" في الحمرا، في محاولة منه لاسترجاع ودائعه. 
 
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وحاول باسم التواصل مع المجتمعين خارج المصرف، من احدى النوافد، وقال متوجها الى الجميع: "خدوا حقكن بإيدكن!"، كما يتم التداول.
 
يمكن الاطلاع على تفاصيل الخبر كاملا، من خلال الضغط هنا: 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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