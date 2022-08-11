"خدوا حقكن بايدكن".. هذا ما قاله المودع المسلح في "فدرال بنك" للمواطنين

تحول اسم المواطن باسم الشيخ حسين (42 عاما)، اليوم، الى حديث مواقع التواصل الاجتماعي وجميع اللبنانيين بعدما احتجز رهائن داخل مصرف "فدرال بنك" في الحمرا، في محاولة منه لاسترجاع ودائعه.

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وحاول باسم التواصل مع المجتمعين خارج المصرف، من احدى النوافد، وقال متوجها الى الجميع: "خدوا حقكن بإيدكن!"، كما يتم التداول.