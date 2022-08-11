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لبنان

بو صعب استقبل فرونتسكا وبحثا في ترسيم الحدود

Lebanon 24
11-08-2022 | 10:10
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 استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس ظهر اليوم المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وكبير مسؤولي التنسيق علاء عبد العزيز وعرض معهما لموضوع ترسيم الحدود البحرية إضافة الى مسار اقرار القوانين الاصلاحية ضمن خطة تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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