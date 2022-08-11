بو صعب استقبل فرونتسكا وبحثا في ترسيم الحدود

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس ظهر اليوم المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وكبير مسؤولي التنسيق علاء عبد العزيز وعرض معهما لموضوع ترسيم الحدود البحرية إضافة الى مسار اقرار القوانين الاصلاحية ضمن خطة تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

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