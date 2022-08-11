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لبنان

مديرية المخابرات اوقفت سوريا في الهرمل سرق سيارة لعنصر أمني

Lebanon 24
11-08-2022 | 10:20
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اوقفت مديرية المخابرات في الجيش إ.ع.و. (سوري الجنسية) في محلة عين الجامع في جرود الهرمل لسرقته سيارة من نوع "كيا" فضية اللون تعود الى احد عناصر قوى الامن الداخلي وفي داخلها مسدسه. 
 
وبعدما طارده عناصر الدورية حصل اشتباك معه اذ بادر باطلاق النار، وتمكنوا من توقيفه من دون وقوع اصابات، واقتيد للتحقيق في اشراف القضاء.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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