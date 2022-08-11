خبر عن رواتب موظفي القطاع العام... هذا ما أعلنه وزير الماليّة

أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أن مديريتي الصرفيات والخزينة أنجزتا جميع المعاملات المرتبطة برواتب موظفي القطاع العام كما كان مرتقباً قبل نهاية هذا الأسبوع، وبدأت عملية تحويلها على أن تكون جاهزة للاستلام اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل مباشرة بعد عطلتي نهاية الأسبوع وعيد إنتقال السيدة العذراء.

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ونوّه الوزير الخليل بالموظفين والعاملين في الوزارة كافة، على الجهد الذي بذلوه لتأمين رواتب زملائهم في مختلف وزارات وإدارات ومؤسسات القطاع العام، في فترة تعد قياسية نسبة لسير العمل الطبيعي.