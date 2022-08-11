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لبنان

خبر عن رواتب موظفي القطاع العام... هذا ما أعلنه وزير الماليّة

Lebanon 24
11-08-2022 | 10:15
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أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أن مديريتي الصرفيات والخزينة أنجزتا جميع المعاملات المرتبطة برواتب موظفي القطاع العام كما كان مرتقباً قبل نهاية هذا الأسبوع، وبدأت عملية تحويلها على أن تكون جاهزة للاستلام اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل مباشرة بعد عطلتي نهاية الأسبوع وعيد إنتقال السيدة العذراء.
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ونوّه الوزير الخليل بالموظفين والعاملين في الوزارة كافة، على الجهد الذي بذلوه لتأمين رواتب زملائهم في مختلف وزارات وإدارات ومؤسسات القطاع العام، في فترة تعد قياسية نسبة لسير العمل الطبيعي.
 
 
وكان مصدر معني في وزارة المالية أكّد لـ"لبنان 24" أنّ رواتب القطاع العام ستكون جاهزة للقبض من المصارف اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل. لقراءة هذا الخبر الرجاء الضغط هنا
 

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