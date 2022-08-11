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لبنان

الحاج حسن عرض مع أبو فاعور تطوير القطاع الزراعي في البقاع الغربي وراشيا

Lebanon 24
11-08-2022 | 10:40
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استقبل وزير الزراعة  في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، في مكتبه، عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور.

وتم البحث في الشؤون العامة وعملية تطوير القطاع الزراعي في منطقة البقاع الغربي وراشيا.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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11/08/2022 19:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24

عباس الحاج حسن

وائل ابو فاعور

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