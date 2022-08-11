الحاج حسن عرض مع أبو فاعور تطوير القطاع الزراعي في البقاع الغربي وراشيا

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، في مكتبه، عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور.



وتم البحث في الشؤون العامة وعملية تطوير القطاع الزراعي في منطقة البقاع الغربي وراشيا.

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