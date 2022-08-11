المكاري عن نقل المونديال عبر تلفزيون لبنان: الأجواء إيجابية وننتظر جواب الجانب القطري

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أضاف المكاري في حديث خاص الى "تلفزيون لبنان": "زرت دولة قطر برفقة وزير السياحة وليد نصار موفدين من قبل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ونقلنا رسالة منه إلى سمو أمير ‏دولة قطر الشيخ حمد بن تميم آل ثاني، حيث اجتمعنا مع رئيس مجلس الوزراء ‏القطري ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، وكان الإجتماع إيجابيًا، وسلمناه الرسالة التي بدوره سيسلمها لسمو الأمير. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية والمساعدات القطرية للبنان، كما تطرقنا إلى إمكانية نقل مباريات كأس العالم في كرة القدم عبر تلفزيون لبنان، كي يتسنّى للبنانيين متابعة هذا الحدث الرياضي مجانًا عبر البث الأرضي."



وتابع: "الأجواء إيجابية، ولكن لا جوابَ بعد، وكان انتشر بالأمس خبر عبر بعض وسائل الإعلام، مفاده أن لبنان حصل على موافقة مبدئية لنقل المونديال عبر تلفزيون لبنان، وذلك غير دقيق، لم نأخذ موافقة، ونحن نأمل ذلك، خصوصًا في ظلّ الظروف الصعبة والعصيبة التي تحول دون قدرة العديد من اللبنانيين على الإشتراك لمتابعة المباريات. نأمل خيرا وعندما يحصل الأمر سنعلن ذلك بكل صراحة، وفي حال لم يحصل أيضًا سنعلن الحقيقة كما هي".



وردا على سؤال عن موعد الإعلان عن الموافقة أو عدمها، قال: "نحن بانتظار جواب الجانب القطري". أوضح وزير الإعلام في حكومة تصريف الإعلام زياد المكاري اللغط الحاصل حيال إمكانية نقل "تلفزيون لبنان" لمباريات كأس العالم في كرة القدم، والتي ستقام في دولة قطر، وقال: "الأجواء إيجابية ولكن ما حكي عن حصولنا على موافقة مبدئية غير صحيح، ونحن بانتظار الجواب من الجانب القطري في هذا الشأن".أضاف المكاري في حديث خاص الى "تلفزيون لبنان": "زرت دولة قطر برفقة وزير السياحة وليد نصار موفدين من قبل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ونقلنا رسالة منه إلى سمو أمير ‏دولة قطر الشيخ حمد بن تميم آل ثاني، حيث اجتمعنا مع رئيس مجلس الوزراء ‏القطري ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، وكان الإجتماع إيجابيًا، وسلمناه الرسالة التي بدوره سيسلمها لسمو الأمير. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية والمساعدات القطرية للبنان، كما تطرقنا إلى إمكانية نقل مباريات كأس العالم في كرة القدم عبر تلفزيون لبنان، كي يتسنّى للبنانيين متابعة هذا الحدث الرياضي مجانًا عبر البث الأرضي."وتابع: "الأجواء إيجابية، ولكن لا جوابَ بعد، وكان انتشر بالأمس خبر عبر بعض وسائل الإعلام، مفاده أن لبنان حصل على موافقة مبدئية لنقل المونديال عبر تلفزيون لبنان، وذلك غير دقيق، لم نأخذ موافقة، ونحن نأمل ذلك، خصوصًا في ظلّ الظروف الصعبة والعصيبة التي تحول دون قدرة العديد من اللبنانيين على الإشتراك لمتابعة المباريات. نأمل خيرا وعندما يحصل الأمر سنعلن ذلك بكل صراحة، وفي حال لم يحصل أيضًا سنعلن الحقيقة كما هي".وردا على سؤال عن موعد الإعلان عن الموافقة أو عدمها، قال: "نحن بانتظار جواب الجانب القطري".

على صعيد اخر، زار المكاري جريدة "لوريان لو جور" في الحازمية وجال على أقسامها. وكان في استقباله المديرة العامة نايلة دو فريج، المدير التنفيذي فؤاد خوري حلو، رؤساء التحرير والفريق الاعلامي العامل في الجريدة.

وقال: "أنا سعيد جدا في لوريان لو جور، والذي رأيته في الاقسام وبين الاعلاميين والعاملين يعطي الامل في النفس ويؤكد ضرورة الاستمرار في العمل والبذل في البلد، مع العلم انه يمكن لاي منكم ان يهاجر ويحصل على ظروف حياتية افضل، لكنكم قررتم البقاء والعمل بجهد هنا وهذا امر مشجع للجميع عموما والمعنيين خصوصا ليعملوا كل يوم وكل ساعة في خدمة الوطن".