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لبنان

سيدة برفقة ابنها تسرق كمية كبيرة من المجوهرات (صورة)

Lebanon 24
11-08-2022 | 10:46
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عمدت إحدى السيدات على سرقة كميّة كبيرة من الذهب من داخل مجوهرات "السحمراني" الكامن في سوق الذهب  في مدينة طرابلس، وعُلم أن قيمة المسروقات بلغت حوالي 8000$.
 
ووفقا لمندوبة "لبنان 24" فقد كانت السيدة برفقة ابنها عندما قامت بعملية السرقة. 
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