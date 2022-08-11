سيدة برفقة ابنها تسرق كمية كبيرة من المجوهرات (صورة)

عمدت إحدى السيدات على سرقة كميّة كبيرة من الذهب من داخل مجوهرات "السحمراني" الكامن في سوق الذهب في مدينة طرابلس، وعُلم أن قيمة المسروقات بلغت حوالي 8000$.

ووفقا لمندوبة "لبنان 24" فقد كانت السيدة برفقة ابنها عندما قامت بعملية السرقة.