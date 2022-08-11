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لبنان

الجميل: الفلتان الحاصل سببه غياب القيادة وعدم تشكيل حكومة هو جريمة بحق اللبنانيين

Lebanon 24
11-08-2022 | 10:52
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 حمل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل "مسؤولية ما يحصل اليوم من انفلات أمني إلى رئيسيّ الجمهورية والحكومة اللّذين لا يبادران إلى تشكيل حكومة تكون قادرة على الاستجابة لحاجات الناس، معتبرًا أنّ القرار بعدم التشكيل في أسوأ فترة تمرّ بها البلاد هو جريمة تقترف بحق اللبنانيين عن سابق تصوّر وتصميم". واعتبر أن "على رئيس الحكومة أن يضع تشكيلة جديدة وعلى رئيس الجمهورية أن يناقشها ويرسلها إلى مجلس النواب الذي يتحمّل مسؤولية إعطائها الثقة من عدمها"، مشيرًا إلى أن "النواب غير قادرين دستوريًا على استرداد التكليف من رئيس الحكومة المكلّف ولا تشكيل حكومة، فالكرة في ملعب الرئيسين المعنيين بالموضوع بحسب الدستور".  
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كلام رئيس الكتائب اللبنانية جاء بعد لقاء المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا. 
 
وأردف الجميل: "كل يوم يمر مع غياب الدولة في لبنان هو هدر لملايين الدولارات التي تذهب من جيوب اللبنانيين، وهناك مخاطر كبيرة من أن يتعمّم مشهد الفلتان الأمني الذي نشهده اليوم ونصبح عاجزين معه عن إجراء الانتخابات الرئاسية بعد ثلاثة أشهر كما يخطط لها الجميع".
المصدر: الوكالة الوطنية
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