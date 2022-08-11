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لبنان

هذا ما أكّده رئيس الحكومة العراقية للواء عباس إبراهيم

Lebanon 24
11-08-2022 | 10:50
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اتصل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بالمدير العام للأمن اللواء عباس ابراهيم، مؤكداً إضافة مليون طن من الفيول كمساعدة للبنان.
 
 
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الفيول

عباس ابراهيم

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