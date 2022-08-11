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لبنان

مناقشة لآخر التطورات بين البطريرك الراعي والسفير المصري

Lebanon 24
11-08-2022 | 11:07
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استقبل البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بمقر الصرح البطريركي في الديمان، السفير المصري في لبنان د.ياسر علوي، حيث تمت مناقشة آخر التطورات السياسية والاستحقاقات الدستورية.
 
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