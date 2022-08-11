مناقشة لآخر التطورات بين البطريرك الراعي والسفير المصري

استقبل البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بمقر الصرح البطريركي في الديمان، السفير المصري في لبنان د.ياسر علوي، حيث تمت مناقشة آخر التطورات السياسية والاستحقاقات الدستورية.

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