ضو: المسار القانوني يجب أن يحصّل حقوق المودعين

غرد النائب مارك ضو عبر "تويتر" :"من قضية عبدالله الساعي مرورًا بقضايا أخرى مماثلة وصولًا الى احتجاز الموظفين والعملاء اليوم في بنك فدرال، كلها أمثلة عن ردود فعل لحقوق مهدورة وأموال مسلوبة تتحمّل مسؤوليتها مافيا السياسية والمصارف! ‏المسار القانوني يجب ان يحصّل حقوق المودعين".

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