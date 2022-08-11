مصلحة الابحاث الزراعية طلبت من الداخلية والأشغال والبلديات التحضر لموسمي الشتاء والحرائق

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أعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في بيان، أنها توجهت من "وزارة الداخلية والبلديات ومن وزارة الاشغال العامة والنقل ومن البلديات كافة، بالعمل على فتح جميع مهارب وقنوات المياه والانهر والجداول والعبّارات وذلك تحضراً لفصل الشتاء".وطالبت المصلحة "وزارة الاشغال بترقيع الحفر الموجودة على الطرقات العامة والتابعة لصلاحيات الوزارة المذكورة، تحضيراً لموسم الشتاء وذلك حفاظاً على السلامة العامة وسلامة المواطنين".من جهة أخرى، أشارت المصلحة الى ضرورة "التحضر لموسم الحرائق، لأنه وبحسب التقديرات فإن درجات الحرارة ستعاود الارتفاع من جديد بعد عدة أيام، وكون النباتات أصبحت يابسة جداً فإن مؤشر اندلاع الحرائق مرتفع"، طالبة من "الوزارات المعنية وهي: البيئة، الداخلية، الزراعة، الاشغال العامة، البلديات، ومديرية الدفاع المدني التحضر لموسم الحرائق".