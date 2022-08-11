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لبنان

السفير البريطاني: الجيش اللبناني يلعب دورًا حيويًّا في الاستقرار والأمن

Lebanon 24
11-08-2022 | 11:47
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غرد السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول عبر حسابه على "تويتر": "لقاء ممتاز مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون اليوم, والجيش اللبناني يلعب دورا حيويا في الاستقرار والأمن،انا فخور بالدعم البريطاني المستمر الذي تبلغ قيمته 87 مليون جنيه إسترليني منذ العام 2010".
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