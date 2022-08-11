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لبنان

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: هذا الرجل ينتحل صفة رجل دين

Lebanon 24
11-08-2022 | 11:59
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أصدر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى قرارًا اعتبر خلاله "المدعو محمد يحيى شرارة منتحلًا لصفة رجل دين" وأنذره "بخلع زيه الديني"، مطالبًا بـ"إجراء المقتضى القانوني بحقه وملاحقته جزائياً أمام الجهات القضائية المختصة عند اللزوم".
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وجاء في القرار:
 
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المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى

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