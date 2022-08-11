المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: هذا الرجل ينتحل صفة رجل دين

أصدر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى قرارًا اعتبر خلاله "المدعو محمد يحيى شرارة منتحلًا لصفة رجل دين" وأنذره "بخلع زيه الديني"، مطالبًا بـ"إجراء المقتضى القانوني بحقه وملاحقته جزائياً أمام الجهات القضائية المختصة عند اللزوم".

Advertisement

وجاء في القرار: