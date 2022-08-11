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لبنان

قائد الجيش استقبل سفير بريطانيا في زيارة تعارف وعرض الأوضاع مع مسعد وأسطفان

Lebanon 24
11-08-2022 | 12:02
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، اليوم، في مكتبه في اليرزة، السفير البريطاني في لبنان HAMISH COWELL  في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه في لبنان، وتمّ التداول في سبل التعاون بين جيشي البلدين. كما استقبل النائب شربل مسعد، ثم النائب الياس اسطفان، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. كذلك استقبل وفداً من نقابة مزارعي البقاع برئاسة ابراهيم الترشيشي، وجرى التداول في سبل التعاون مع الجيش اللبناني.
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