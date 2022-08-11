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لبنان

حجم التداول على SAYRAFA يبلغ 45 مليون دولار بمعدل 26200 ليرة

Lebanon 24
11-08-2022 | 12:40
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اعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 45 مليون دولار أميركي بمعدل 26200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".
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