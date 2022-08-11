الحلبي عرض مع حمادة وبهية الحريري شؤونًا تربوية

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اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي مع النائب مروان حمادة، وتناول البحث قضايا تربوية ووطنية عديدة .ثم اجتمع مع النائبة السابقة ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري، وعرض معها قضايا تربوية.ثم التقى وفدا من الأساتذة المستعان بهم للتدريس في المدارس الرسمية، وتابع معهم مطالبهم لجهة سداد مستحقاتهم، وتوحيد أوضاع المتعاقدين وحقوقهم، والعمل على سداد حقوقهم المترتبة لهم عن ساعات التدريس التي نفذوها سابقا، ووضعهم الحلبي في أجواء التواصل مع الجهات المانحة لتأمين سداد كل حقوقهم.