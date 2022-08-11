Advertisement

لبنان

"الوطني الحر": لإقرار القوانين الإصلاحية وعلى رأسها الكابيتال كونترول

Lebanon 24
11-08-2022 | 12:51
A-
A+
Doc-P-979963-637958444071470717.jpg
Doc-P-979963-637958444071470717.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن التيار الوطني الحر البيان الآتي: 

إن المشهد الذي حصل اليوم في أحد المصارف في الحمرا والذي تزامن مع تهرّب القضاء من الادعاء على حاكم المركزي واللجوء إلى إعادة التحقيق، يؤكد ضرورة الذهاب سريعاً الى تأليف حكومة، ودون مماطلة الى إنجاز خطة تعافي عادلة وكاملة وإقرار القوانين الاصلاحية وعلى رأسها الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف واستعادة الاموال المحوّلة، لكي يتمكن المواطنون من الحصول على جزء من ودائعهم ووقف استنزافها. 
Advertisement

ونبّه التيار من أن ترك الامور كما هي سيجعل هذا المشهد متكرراً ويضع المواطنين الذين يعانون من الأزمة نفسها، في مواجهة بعضهم البعض، بينما يتفرّج الفاسدون والمقصّرون والمتورطون من بعيد.

وختم التيار: ان الانكار وعدم مخاطبة الناس بمشروع استنهاضي كامل يعيد بعضاً من حقوقهم سيجعلهم يلجأون الى أخذ حقوقهم بيدهم وهذا يعني الانتقال من الفلتان الاقتصادي والمالي الى الفلتان الامني.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:11 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:49 | 2022-08-11
05:11 | 2022-08-11
09:32 | 2022-08-11
17:37 | 2022-08-11
17:31 | 2022-08-11
17:24 | 2022-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website