أبو شقرا: لتصحيح الجعالة بما يتناسب مع الكلفة وتقلبات أسعار المحروقات

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أصدر ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا بياناً باسم الموزعين ناشد فيه وزير الطاقة والمديرية العامة للنفط تصحيح الجعالة بما يتناسب مع الكلفة وتقلبات أسعار المحروقات وسعر صرف الدولار كي يتمكنوا من الاستمرار في ظل ارتفاع الكلفة التشغيلية من كهرباء وأجورعمال.وأشار أبو شقرا إلى أنهم التقوا في الأسبوع الماضي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض بحضور أمين سر نقابة المحطات حسن جعفر وأعضاء نقابتي المحطات والموزعين وأخذوا وعداً بمتابعة قضيتهم لكنهم لم يلمسوا أي شيئ حتى الآن.وتمنى أبو شقرا على وزير الطاقة والمديرية العامة للنفط تلبية مطالبهم لمصلحة كل الفرقاء وقطاع النفط من أجل الاستمرار في العمل وعدم انقطاع المحروقات عن المواطنين.