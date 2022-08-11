Advertisement

لبنان

أبو شقرا: لتصحيح الجعالة بما يتناسب مع الكلفة وتقلبات أسعار المحروقات

Lebanon 24
11-08-2022 | 13:33
A-
A+
Doc-P-979973-637958469753065719.jpg
Doc-P-979973-637958469753065719.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا  بياناً باسم الموزعين ناشد فيه وزير الطاقة والمديرية العامة للنفط تصحيح الجعالة بما يتناسب مع الكلفة وتقلبات أسعار المحروقات وسعر صرف الدولار كي يتمكنوا من الاستمرار في ظل ارتفاع الكلفة التشغيلية من كهرباء وأجورعمال. 
Advertisement
وأشار أبو شقرا إلى أنهم التقوا في الأسبوع الماضي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض بحضور أمين سر نقابة المحطات حسن جعفر وأعضاء نقابتي المحطات والموزعين وأخذوا وعداً بمتابعة قضيتهم لكنهم لم يلمسوا أي شيئ حتى الآن.
وتمنى أبو شقرا على وزير الطاقة والمديرية العامة للنفط تلبية مطالبهم لمصلحة كل الفرقاء وقطاع النفط من أجل الاستمرار في العمل وعدم انقطاع المحروقات عن المواطنين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:11 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:49 | 2022-08-11
05:11 | 2022-08-11
09:32 | 2022-08-11
17:37 | 2022-08-11
17:31 | 2022-08-11
17:24 | 2022-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website