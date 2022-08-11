دعوات للحضور إلى أمام مبنى شعبة المعلومات في الأشرفية للتضامن مع بسام الشيخ حسين

يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوات للبنانيين عمومًا والمودعين خصوصًا بالحضور إلى أمام مبنى شعبة المعلومات في الأشرفية للتضامن مع المودع بسام الشيخ حسين حتى تركه حرا، وذلك بعدما اقتحم اليوم مصرف "فدرال بنك" في الحمرا مطالبًا بأمواله.

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