29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
20
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
السفير المصري زار الراعي: يجب تجنب الفراغ بأي ثمن
Lebanon 24
11-08-2022
|
14:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اليوم، في الديمان السفير المصري الدكتور ياسر علوي، الذي قال بعد اللقاء: "إن لبنان يمر في مرحلة دقيقة، فهو أمام استحقاقات داهمة ولا يملك أحد ترف الوقت. تشرفت بلقاء غبطة البطريرك، فنحن نلتقي معه بشكل دوري لنستمد منه الحكمة والرأي الصائب، ولا يخفى على أحد أن هذه اللحظة من تاريخ هذا البلد العزيز دقيقة جدا، فالفراغ يجب تجنبه بأي ثمن لأنه جريمة بحق الوطن".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد مفاوضات دامت نحو 6 ساعات...خروج بسام الشيخ حسين من مصرف "فدرال بنك" واتفاق على تسليمه جزءًا من وديعته (فيديو)
Lebanon 24
بعد مفاوضات دامت نحو 6 ساعات...خروج بسام الشيخ حسين من مصرف "فدرال بنك" واتفاق على تسليمه جزءًا من وديعته (فيديو)
05:11 | 2022-08-11
11/08/2022 05:11:41
Lebanon 24
Lebanon 24
جيسيكا عازار تخطف الأضواء بإطلالة صيفية وزوجها يقوم بتكسير الصحون.. ما القصة؟
Lebanon 24
جيسيكا عازار تخطف الأضواء بإطلالة صيفية وزوجها يقوم بتكسير الصحون.. ما القصة؟
03:00 | 2022-08-11
11/08/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإستنفارُ يتزايد.. هكذا ستعودُ سوريا إلى لبنان
Lebanon 24
الإستنفارُ يتزايد.. هكذا ستعودُ سوريا إلى لبنان
06:00 | 2022-08-11
11/08/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تفعلها "القوّات"؟
Lebanon 24
هل تفعلها "القوّات"؟
01:15 | 2022-08-11
11/08/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً ملكة جمال لبنان السابقة حديث الجمهور.. ظهرت بمايوه فوسفوري مُثير شاهدوا الصور
Lebanon 24
مُجدداً ملكة جمال لبنان السابقة حديث الجمهور.. ظهرت بمايوه فوسفوري مُثير شاهدوا الصور
03:01 | 2022-08-11
11/08/2022 03:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:49 | 2022-08-11
الرئيس ميقاتي يشكر للحكومة العراقية موافقتها على تزويد لبنان بالفيول لمدة سنة
05:11 | 2022-08-11
بعد مفاوضات دامت نحو 6 ساعات...خروج بسام الشيخ حسين من مصرف "فدرال بنك" واتفاق على تسليمه جزءًا من وديعته (فيديو)
09:32 | 2022-08-11
"خدوا حقكن بايدكن".. هذا ما قاله المودع المسلح في "فدرال بنك" للمواطنين
17:37 | 2022-08-11
انتقاد
17:31 | 2022-08-11
إصرار على إبقاء الصورة في الواجهة
17:24 | 2022-08-11
إنفراد سفيرة
فيديو
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-08-11
12/08/2022 01:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-08-10
12/08/2022 01:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب سؤال.. فتاة تتعرض للضرب على يد حراس رئيسة حزب! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب سؤال.. فتاة تتعرض للضرب على يد حراس رئيسة حزب! (فيديو)
00:54 | 2022-08-10
12/08/2022 01:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact