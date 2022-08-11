السفير المصري زار الراعي: يجب تجنب الفراغ بأي ثمن

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اليوم، في الديمان السفير المصري الدكتور ياسر علوي، الذي قال بعد اللقاء: "إن لبنان يمر في مرحلة دقيقة، فهو أمام استحقاقات داهمة ولا يملك أحد ترف الوقت. تشرفت بلقاء غبطة البطريرك، فنحن نلتقي معه بشكل دوري لنستمد منه الحكمة والرأي الصائب، ولا يخفى على أحد أن هذه اللحظة من تاريخ هذا البلد العزيز دقيقة جدا، فالفراغ يجب تجنبه بأي ثمن لأنه جريمة بحق الوطن".