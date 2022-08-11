إنفراد سفيرة

تكاد سفيرة دولة كبرى تنفرد في ملاحقة التطورات اللبنانية، وغاب التنسيق مع زميلة لها ممثلة لدولة أوروبية ذات تأثير تاريخي في البلد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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