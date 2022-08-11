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لبنان

إصرار على إبقاء الصورة في الواجهة

Lebanon 24
11-08-2022 | 17:31
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يُصرّ وزير سابق على إبقاء صورته في الواجهة، على الرغم من الاستبعاد الفعلي عن ملفات حيوية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء.
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المصدر: اللواء
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