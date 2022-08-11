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لبنان

لبنان ينتظر جواب ايران على مدى مطابقة الفيول لمواصفات المعامل

Lebanon 24
11-08-2022 | 22:35
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ذكرت" الديار" انه في ملف الفيول الايراني،لم يطرأ اي جديد ، ووفقا لمصادر وزارة الطاقة لم يتلق لبنان بعد اجوبة ايرانية حول مطابقة الفيول للمواصفات المطلوبة لتشغيل المعامل، فيما ينتظر وزير الطاقة وليد فياض تفويضا رسميا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لبدء التفاوض الرسمي مع الجانب الايراني. علما ان المعضلة الرئيسية تبقى ايجاد دولة مستعدة لتبديل الفيول الايراني اذا لم يكن مطابقا، بسبب العقوبات الاميركية؟
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