الفاتيكان يحثّ اللبنانيين على ابتكار "صيغة تعدّدية جديدة"

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استرعت الانتباه أمس المواقف التي أطلقها السفير البابوي جوزف سبيتيري أمام الرابطة المارونية، لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان، فهو إذ طمأن المجتمعين إلى "اهتمام الكرسي الرسولي" بمصير وطن الأرز وأوضاعه، لفت في الوقت عينه إلى أنّ "الفاتيكان ما زال يراهن على رسالة لبنان التعددية كواحة لحوار الأديان"، لكنه حثّ في هذا المجال اللبنانيين أنفسهم على "إبتكار صيغة جديدة تنقذ نظامهم التعددي المميّز". سبيتيري الذي شدد على ضرورة "إتمام الانتخابات الرئاسية بحسب الأصول الدستورية"، أكد أنّ "الكرسي الرسولي على تواصل دائم مع كل الدول المعنية بالأزمة اللبنانية"، مشيراً في ما يتصل بموقف الفاتيكان من موضوع الحياد إلى أنّ "الحياد الناشط الذي طرحه البطريرك الماروني بشارة الراعي على طاولة البحث مع الدول المعنية، وقد تتغير التسمية لكن النتيجة واحدة".