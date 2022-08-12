وفد من الأحرار في الديمان.. وهذا ما تم تسليمه الى الراعي

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قدّم رئيس حزب الوطنيين الاحرار ، النائب كميل دوري شمعون للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الوثيقة السياسية التي صدرت عقب انتخاب النائب كميل شمعون رئيساً للحزب ، كذلك قدم الوفد لغبطته مجموعة كتب الرئيس كميل شمعون بالاضافة الى مشروع رؤية الحزب لمواصفات رئيس الجمهورية العتيد , كما أبلغ الوفد غبطته ان الحزب بصدد التحضير لمؤتمر صحافي لعرض هذه المواصفات التي تتوافق كلياً مع طروحات بكركي واهمها ان يكون الرئيس سيادي ، حيادي ومحترم في بيئته المسيحية والوطنية ، مشددين على ان تتم الانتخابات الرئاسية بموعدها .هذا ووضع النائب شمعون غبطته باجواء الزيارات التي يقوم بها الحزب الى النواب التغييرين بهدف توحيد الصفوف والرؤيا حول الاستحقاقات كافةً وبالاخص الاستحقاق الرئاسي .كما تم الحديث عن قضية المطران الحاج ، وتأكيد الوقوف الى جانب بكركي في هذه القضية وخاصةً انها ليست المرة الاولى التي يتجول فيها المطران بين الابرشيات مما يؤكد ان الموضوع مقصود والهدف ايصال رسالة لبكركي .