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لبنان

وفد من الأحرار في الديمان.. وهذا ما تم تسليمه الى الراعي

Lebanon 24
12-08-2022 | 00:37
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قدّم رئيس حزب الوطنيين الاحرار ، النائب كميل دوري شمعون للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الوثيقة السياسية التي صدرت  عقب انتخاب النائب كميل شمعون رئيساً للحزب ، كذلك قدم الوفد لغبطته مجموعة كتب الرئيس كميل شمعون بالاضافة الى مشروع رؤية الحزب لمواصفات رئيس الجمهورية العتيد , كما أبلغ الوفد غبطته ان الحزب بصدد التحضير لمؤتمر صحافي لعرض هذه المواصفات التي تتوافق كلياً مع طروحات بكركي واهمها ان يكون الرئيس سيادي ، حيادي ومحترم في بيئته المسيحية والوطنية ، مشددين على ان تتم الانتخابات الرئاسية بموعدها .
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هذا ووضع النائب شمعون غبطته باجواء الزيارات التي يقوم بها الحزب الى النواب التغييرين بهدف توحيد الصفوف والرؤيا حول الاستحقاقات كافةً وبالاخص الاستحقاق الرئاسي .

كما تم الحديث عن قضية المطران الحاج ، وتأكيد الوقوف الى جانب بكركي في هذه القضية وخاصةً انها ليست المرة الاولى التي يتجول فيها المطران بين الابرشيات مما يؤكد ان الموضوع مقصود والهدف ايصال رسالة لبكركي .
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