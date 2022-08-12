مجهول يطلق النار على شخصين في ابي سمراء.. هذا هو وضعهما الصحي

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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جريحين نتيجة إطلاق ملثّم النار بإتجاه احد المقاهي في منطقة ابي سمراء - طرابلس، وفرّ بعدها مطلق النار الى جهة مجهولة.وأصيب المدعو "م.ش" و "ح.ن" بطلقات نارية في القدمين، ليتم نقلهما بواسطة سيارة مدنية الى مستشفى دار الشفاء للعلاج.وحضرت لاحقاً القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة.فيما لم تعرف اسباب اطلاق النار.