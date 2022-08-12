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لبنان

مجهول يطلق النار على شخصين في ابي سمراء.. هذا هو وضعهما الصحي

Lebanon 24
12-08-2022 | 00:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جريحين نتيجة إطلاق ملثّم النار بإتجاه احد المقاهي في منطقة ابي سمراء - طرابلس، وفرّ بعدها مطلق النار الى جهة مجهولة.

وأصيب  المدعو "م.ش" و "ح.ن" بطلقات نارية في القدمين، ليتم نقلهما بواسطة سيارة مدنية الى مستشفى دار الشفاء للعلاج.
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وحضرت لاحقاً القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة.

فيما لم تعرف اسباب اطلاق النار.
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