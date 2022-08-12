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لبنان

مرشح رئاسي "يائس" يطلق توجيهاته: حملات مضادة ضد اثنين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-08-2022 | 01:15
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في ظل تزايد عدد المرشحين المعلنين وغير المعلنين للانتخابات الرئاسية بشكل لافت، بدأت الحماوة الانتخابية والتنافس الجدي يسيطران على السّاحة السّياسية اللبنانية، بالرغم من تزاحم الملفات الاخرى، لكن يبقى للرئاسة طابعها المختلف والذي ينقل الصراع الى مستوى آخر.
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وبحسب مصادر مطلعة، فإن أحد المرشحين "اليائس" من وصوله الى سدة الرئاسة، أعطى اشارة لشنّ حملة اعلامية غير مباشرة على أحد منافسيه السياسيين لقطع الطريق عليه الى بعبدا.
وتقول المصادر إن "هدف الحملة أيضاً توجيه رسائل واضحة بأن الدعم السياسي من قبل المرشح لن يكون متاحاً لأي خصم في الانتخابات الرئاسية، وعليه يجب الذهاب نحو تسوية والاتفاق على "شخصية مشتركة".
وفي السياق أيضاً، تم الطلب الى مؤسسة اعلامية مرئية اعداد تقارير يومية تستهدف مسؤولاً كبيراً بهدف "تطفيشه" كما حصل مع نظير له، علما ان الظروف السياسية والحكومية هي نفسها التي واجهت المسؤول الحالي والسابق الذي انكفأ وعلّق كل نشاطاته السياسية.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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