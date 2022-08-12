نائب"مستقل" يقيمُ عشاء "رئاسياً".. ما الذي كشفه أحد المدعوين؟

شهدت دارة نائب كسرواني ماروني عشاءً إجتماعياً بدا في الشكل سياسياً وفي المضمون رئاسياً، حيث أولم على شرف عدد من النواب الحزبيين وبالتحديد "المردة" وحتى من "القوات" ومستقلين، بالإضافة الى نواب بيارتة ومن عاصمة الشمال طرابلس.

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أحد المدعوّين كشف أن العشاء الكبير تركزت أحاديثه على الإستحقاق الرئاسي وشخصية الرئيس العتيد، علماً أن النائب المذكور خاص الانتخابات النيابية بشعارَي "التغيير والإستقلالية".