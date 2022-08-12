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لبنان

بعد حادثة الحمرا.. هذا ما قد تشهده المصارف!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-08-2022 | 02:15
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شكّلت الحادثة التي شهدها مصرف "فيدرال بنك" في الحمرا، أمس الخميس، خطوةً غير عادية على صعيد تحصيل أموال المودعين وتحديداً منذ بداية الأزمة المالية عام 2019.
حُكماً، استطاع المواطن بسام الشيخ حسين أن ينتزع 35 ألف دولار من أمواله وذلك عقب استخدامه سلاحاً كان بحوزته او يملكه مدير الفرع ، كما يقال، وتمكّن عبر تفاوض استمرّ لـ8 ساعات من تحصيل حقّه ومغادرة المكان.
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يقولُ أحد الحقوقيين لـ"لبنان24" إنّه من الممكن أن يتم التعاطي مع ملف الشيخ حسين على قاعدة أنه يُحصّل حقوقه وليس من أجل السطو على مصرف، ويضيف: "في المقابل، كان هناك تهديدٌ للسلامة العامة، وفي حال عدم التوقيف فإن الحادثة قد تتكرر وقد نشهد مواطنين يدخلون بسلاحهم إلى المصارف من أجل الحصول على الأموال، ولكن مش كل مرّة بتسلم الجرّة".
في المقابل، كشفت مصادر مصرفية عن وجود مخاوف كبيرة إزاءَ ما حصل، مشيرة إلى أن موظفين في مصارف مختلفة قد يشعرون بالخطر إزاء ما حصل، ومن الممكن أن يطلبوا حماية أمنية لفروع المصارف حفاظاً على سلامتهم.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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