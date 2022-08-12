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لبنان

أسرارٌ عن 4 مناطق لبنانية لن تتوقعوها.. اكتشفوها الآن

Lebanon 24
12-08-2022 | 02:30
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لا شكّ أن المناطق الشوفية تعدّ من الأجمل في لبنان، بسبب غناها الطبيعي وحفاظها على إرثها التراثي، لكن هل تساءلتم مرّة عن معاني أسماء أبرز البلدات فيها؟ إليكم الجواب. 
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1-الباروك
 
تعتبر الباروك إحدى أهم المناطق السياحية في لبنان، لتواجد أكبر غابات الأرز فيها، وكثرة المطاعم والمنتجعات السياحية فيها.
  
وعن أصل كلمة الباروك، تقول مراجع عدة، أن قوافل التجارة كانت تمرّ عبر البلدة منذ القدم، وكانت الجمال والحيوانات ترتاح على النبع وتشرب من مياهه العذبة، لذا سميّت بالباروك منبثقة عن كلمة "برك" أو "بركة".
 
 
2-بيت الدين
تتميّز بيت الدين بقصرها المفتوح أمام الزوار، وبهندسة منازلها القديمة الرائعة. ولا بدّ من الاشارة الى ان قصر بيت الدين يعتبر المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية.
وإسم بيت الدين سامي وبيعني "مركز العبادة".
 
 
3- دير القمر

لا شكّ أن دير الأمر هي من أجمل البلدات اللبنانية، لأنها تشبه تحفة معمارية لا مثيل لها. 
وتختلف معاني تسميتها، فمنهم من يقول انها سميّت دير القمر نتيجة صورة قمر كانت منقوشة على أحد جدران كنيسة سيدة التلة.
 
والبعض الآخر أن رهبانا لاقوا بقايا دير مهدم في غابة بأعالي البلدة، فبدأوا ببنائه خلال الليل على ضوء القمر. 
 
4- بعقلين
من لا يعرف بعقلين ونهر بعقلين وجمال طبيعتها؟ فهذه البلدة كانت عاصمة الإمارة المعنية الأولى، وتستقطب اليوم نسبة كبيرة من السواح.
 
أما عن أصل تسمية بعقلين، فهذه الكلمة تعود للسرياني وتعني BET AGULIN، القسم الاول منها يعني المكان أو البيت، والقسم التاني  يقال إنو من جذر عقل،  ويعني بيت العقال.
 
 
(بيروت كوم)
 
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