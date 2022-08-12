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لبنان

بُشرى لعناصر الجيش بشأن الرواتب.. إليكم الجديد

Lebanon 24
12-08-2022 | 02:00
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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

 بتاريخ 12 / 8 /2022 تسلّمت قيادة الجيش الدفعة الأولى من الهبة المالية القطرية التي قدّمها أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للجيش اللبناني كمساهمة لدعم رواتب عناصر الجيش، وبدأ توزيعها اليوم بالتساوي على جميع العسكريين.
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وشكر قائد الجيش العماد جوزاف عون دولة قطر وأميرها على هذه المبادرة القيمة تجاه الجيش اللبناني، منوّها بالتزامها تجاه لبنان وجيشه في ظل التحديات التي تواجهه نتيجة تداعيات تدهور الوضع الاقتصادي.
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