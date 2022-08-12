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لبنان

منزل جنبلاط في بيروت.. هل شهد انتشاراً مُسلّحاً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-08-2022 | 03:15
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خلال اللّقاء الذي جمعَ رئيس الحزب "التقدّمي الإشتراكي" وليد جنبلاط بوفدٍ من "حزب الله"، أمس الخميس في كليمنصُو، لاحظَ صحفيّون وإعلاميّون أنّ الإجراءات الأمنيّة المتبعة هناك كانت عاديّة نوعاً ما وتحديداً في محيط منزل جنبلاط، إذ لم يكن هناك أيّ ظهور مُسلّح في موكب وفد "حزب الله" الذي ضمّ معاون الأمين العام للحزب حسين الخليل، ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق وفيق صفا. 
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في المُقابل، فقد لاحظَ أشخاص تواجدوا في محيط كليمنصو، أمس، حصول تشويشٍ بسيط على صعيد الاتصالات، إذ تبيّن أنّ الإرسال انقطع لوقتٍ قصير جداً في التوقيت الذي شهد وصول وفد الحزب إلى المنطقة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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