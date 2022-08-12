منزل جنبلاط في بيروت.. هل شهد انتشاراً مُسلّحاً؟

خلال اللّقاء الذي جمعَ رئيس الحزب "التقدّمي الإشتراكي" وليد جنبلاط بوفدٍ من "حزب الله"، أمس الخميس في كليمنصُو، لاحظَ صحفيّون وإعلاميّون أنّ الإجراءات الأمنيّة المتبعة هناك كانت عاديّة نوعاً ما وتحديداً في محيط منزل جنبلاط، إذ لم يكن هناك أيّ ظهور مُسلّح في موكب وفد "حزب الله" الذي ضمّ معاون الأمين العام للحزب حسين الخليل، ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق وفيق صفا.

Advertisement

في المُقابل، فقد لاحظَ أشخاص تواجدوا في محيط كليمنصو، أمس، حصول تشويشٍ بسيط على صعيد الاتصالات، إذ تبيّن أنّ الإرسال انقطع لوقتٍ قصير جداً في التوقيت الذي شهد وصول وفد الحزب إلى المنطقة.