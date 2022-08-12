عصابةٌ لتهريب العاملات الأجنبيات في المنازل.. هذا ما يحصل شمالاً!

تشهد مناطق عدة في شمال لبنان لاسيما في محافظة عكار فراراً متكرراً ومتشابها للعاملات الأجنبيات وخاصة من الجنسيات الافريقية.

وفي المعلومات المتوافرة، فإن حالات الفرار من العمل في المنازل التي تعتبر طبيعية في بعض الأحيان، تبين أن وراءها عصابة منظّمة تعمل على تهريب العاملات من منازل مخدوميهن بعد استقدامهن الى لبنان بعدة أيام".

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ووفق المعلومات، فإن "التحقيقات بدأت لمعرفة افراد العصابة ومن يقف خلفها، وقد دلّت التحقيقات الأولية أنها مؤلفة من عاملات من جنسيات افريقية وموظفين أو أصحاب مكاتب "استقدام عاملات"، وقد شوهدت عدة عاملات ينتظرن سيارات نقل خصوصية بعد فرارهن من المنازل".

ولدى مراجعة مكاتب الاستقدام لاستعادة المال المدفوع، يكون الجواب انه لا يمكن استرجاعه، لأن العاملة قد تم استقدامها وتسليمها للعائلة، في حين أن بعض المكاتب قامت بارجاع جزء من المبلغ المدفوع.