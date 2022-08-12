29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
29
o
بعلبك
24
o
بشري
29
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هذا ما قاله رئيس اتحاد نقابات المزارعين عن مشكلة انقطاع الكهرباء!
Lebanon 24
12-08-2022
|
02:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى رئيس اتحاد نقابات المزارعين في لبنان جهاد بلوق، في بيان، أن "قبول الهبة الايرانية من المحروقات، حسب الظاهر سلكت المسار الذي نأمل منه إلايجابيات، وخصوصا بعد لقاء رئيس الحكومة مع السفير الايراني وبحث الأمر، ونرجو ان تكون النوايا حسنة ويفضي ذلك الى حل سريع ودون مضيعة إضافية للوقت".
Advertisement
وشكر كل "من تفاعل نقابيا وسيتفاعل ويطالب ويضغط أكثر حتى تظهر النتيجة الايجابية ونحصل على كهرباء آمنة، لأن مشكلة انقطاع الكهرباء بلغت حدا لا يمكن تحمله، وأكثر خسائره ترتد على الفقراء ومنهم المزارعين".
وأمل من جميع اللبنانين في مختلف المواقع "التعاطي بروح وطنية واحدة لرفع هذه الآلام العابرة للطوائف والمناطق والمذاهب، ونرجو الله ان يكون بعون شعبنا المستضعف الذي تصر اميركا وأذنابها على حرمانه من خيراته وثرواته".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نشرت صورها من داخل السيارة قبل لحظات من وفاتها... الموت يخطف شقيقة فنانة لبنانية في حادث سير مروع
Lebanon 24
نشرت صورها من داخل السيارة قبل لحظات من وفاتها... الموت يخطف شقيقة فنانة لبنانية في حادث سير مروع
14:12 | 2022-08-11
11/08/2022 02:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ غريب أمام شاطئ لبنانيّ.. "طلع البترول"؟ (صور)
Lebanon 24
مشهدٌ غريب أمام شاطئ لبنانيّ.. "طلع البترول"؟ (صور)
02:30 | 2022-08-12
12/08/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدّوا.. تقرير إسرائيلي عن لبنان يكشف ما قد يحدث في أيلول!
Lebanon 24
استعدّوا.. تقرير إسرائيلي عن لبنان يكشف ما قد يحدث في أيلول!
04:18 | 2022-08-12
12/08/2022 04:18:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع سعر الدّولار مُستمر.. هذا ما سجله حتى الساعة!
Lebanon 24
ارتفاع سعر الدّولار مُستمر.. هذا ما سجله حتى الساعة!
04:30 | 2022-08-12
12/08/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-08-11
11/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2022-08-12
ماذا سيربح "حزب الله" وجنبلاط من تحالفهما؟
08:00 | 2022-08-12
"لنوصل عليها منصلي عليها"
12:26 | 2022-08-12
متحدون وصرخة المودعين: اعتصام تضامني مع الشيخ حسين مساء بعد اعلانه الاضراب عن الطعام
12:03 | 2022-08-12
أبي المنى زار الجاهلية وأكد "التمسك بالنهج الإسلامي والعربي للجبل وبرسالة التوحيد والإنسانية"
11:56 | 2022-08-12
وفاة الصحافي عدنان الحاج بعد صراع مع المرض.. ونقابة "المحررين" ترثيه
11:30 | 2022-08-12
الدفاع المدني اخمد حريقا في عزقي ـ الضنية
فيديو
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
12/08/2022 19:59:44
Lebanon 24
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-08-11
12/08/2022 19:59:44
Lebanon 24
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-08-10
12/08/2022 19:59:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact