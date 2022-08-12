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لبنان

هذا ما قاله رئيس اتحاد نقابات المزارعين عن مشكلة انقطاع الكهرباء!

Lebanon 24
12-08-2022 | 02:29
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رأى رئيس اتحاد نقابات المزارعين في لبنان جهاد بلوق، في بيان،  أن "قبول الهبة الايرانية من المحروقات، حسب الظاهر سلكت المسار الذي نأمل منه إلايجابيات، وخصوصا بعد لقاء رئيس الحكومة مع السفير الايراني وبحث الأمر، ونرجو ان تكون النوايا حسنة ويفضي ذلك الى حل سريع ودون مضيعة إضافية للوقت".
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وشكر كل "من تفاعل نقابيا وسيتفاعل ويطالب ويضغط أكثر  حتى تظهر النتيجة الايجابية ونحصل على كهرباء آمنة، لأن مشكلة انقطاع الكهرباء بلغت حدا لا يمكن تحمله، وأكثر خسائره ترتد على الفقراء ومنهم المزارعين".

وأمل من جميع اللبنانين في مختلف المواقع "التعاطي بروح وطنية واحدة لرفع هذه الآلام العابرة للطوائف والمناطق والمذاهب، ونرجو الله ان يكون بعون شعبنا المستضعف الذي تصر  اميركا وأذنابها على حرمانه من خيراته وثرواته".
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