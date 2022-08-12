هل فعلاً ستعود أزمة المحروقات؟

نفى ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا، كل ما يقال عن ازمة محروقات تلوح في الأفق نتيجة آلية جديدة سيتبعها مصرف لبنان في دفع مستحقات بواخر البنزين للشركات المستوردة للنفط.

وأكد أبو شقرا في اتصال مع "لبنان 24" أن هذا الكلام لا أساس له "، مشدداً على ان مصرف لبنان مستمر في تأمين الدولارات وفق منصة صيرفة وبنسبة 85% على ان تؤمن الشركات الـ15% المتبقية من السوق الموازية".

Advertisement