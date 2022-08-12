منطقة من دون إرسال.. والسبب "مخاوف صحية"!

تعاني منطقة الكحالة، منذ أيام، من انقطاع إرسال هواتف شركة "الفا" بسبب منع عمال الصيانة من الوصول الى محطة أساسية في البلدة.

وبحسب المعلومات، فقد قرّر أصحاب أحد المنازل التي تقع محطة الارسال على سطحها إيقاف تشغيلها نتيجة مخاوف صحية، وقد باءت محاولات التفاوض معهم بالفشل، ما أدى الى انقطاع الارسال عن المنطقة وجوارها نظراً لأهمية المحطة والتقاطها لعدد من محطات الارسال الأخرى.

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وبعد تدخلات عدة، تقرر إيقاف وإزالة المحطة الأساسية نهائياً، وسط مصير مجهول لإرسال "ألفا" في المنطقة لغاية الساعة.