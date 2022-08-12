Advertisement

لبنان

عودة النازحين السوريين: هل الحل بالسياسة والأمن؟

مصباح العلي Misbah Al Ali

|
Lebanon 24
12-08-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-980142-637958944430278260.jpg
Doc-P-980142-637958944430278260.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في زحمة الازمات المستفحلة والأولويات المتضاربة، قفز ملف النزوح السوري إلى الواجهة من دون مقدمات، حيث  يؤكد متابعون أهمية البدء بسكة العودة حيث أن لبنان بأت لا يتحمل مزيدا من الاعباء على وقع الانهيارات المتتالية.
Advertisement
 
المساعي على اشدها في قصر بعبدا حيث تشير الاجواء إلى نية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وضع خطة للتخفيف من عبء النزوح السوري الذي بات شريكا مضاربا على لقمة اللبنانيين وحاجاتهم المعيشية. ولا تخفي أوساط بعبدا امتعاضها الشديد وانزعاجها من ضغوط غربية لابقاء النازحين واستثمار هم كورقة ضغط على لبنان.بموازة ذلك تجمع الآراء، وبغض التنظر عن الانقاسامات الداخلية، على أن قضية نزوح السوري ينبغي معالجتها بغض النظر عن الظرف الذي قد يستثمر هذه المعالجة سياسيا.
في المقابل ، تفيد مصادر  مواكبة بأن الموضوع ابعد من تنظيم العودة وكيفية التنسيق مع الجهة السورية، فمهما بلغت جهود وزير المهجرين عصام شرف الدين وسواه فانها ستصطدم حكما بجدار سميك من التعقيدات الداخلية والخارجية ، علما بأن الأطراف الداخلية التي عمدت الى استغلال النزوح للتصويب على "نظام الأسد" باتت خارج المعادلة.
فوفق المعلومات، اعد وزير المهجرين خطة لاعادة 15 الف نازح سوري يوميا على مدى شهرين أو أكثر، وفق قوائم يتم اعدادها مع السلطات السورية، وتشير المعلومات ذاتها الى توجه لتفعيل عمل المجلس الأعلى اللبناني- السوري، لعدم توريط جهات حكومية وبالتالي ادراجها على برنامج العقوبات الدولي.
 
المعوقات تتشابك بين الضغوط الغربية من جهة رغم برنامج المنح بالدولار الطازج وحسابات السلطات السورية، خصوصا وان الانفتاح الذي باشره الرئيس السوري بشار الأسد على دول الخليج  عقب إعادة انتخابه، كان ينبغي استكماله مع الجار القريب،و هذا ما لم يكن في الحسبان في ظل التردد السعودي و تأخر عودة سوريا إلى الحضن العربي.
 
تشير مصادر إلى أن عودة النازحين تتطلب تنسيقا مباشرا مع السلطات السورية، ولا طاقة للدولة اللبنانية وأجهزتها على تحمل تبعات ذلك، خصوصا وان استعادة لبنان لعلاقته المباشرة مع سوريا، سيسبب اشكالات لا تعد ولا تحصى ، فضلا عن كون الملف له جوانب أمنية ينبغي متابعتها وتنسيقها مع الجانب السوري.
في الخلاصة، النظام السوري ليس بوارد تلبية طلبات لبنان من دون الحصول على مقابل، ولبنان عاجز عن اتخاذ قرار العودة وترحيل السوريين من دون غطاء عربي ودولي، وبينهما اسابيع قليلة لنهاية عهد الرئيس عون ما ، يضع لبنان على فوهة بركان لا يمكن التكهن بلحظة انفجاره.

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2022-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مصباح العلي Misbah Al Ali

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-08-12
08:00 | 2022-08-12
12:26 | 2022-08-12
12:03 | 2022-08-12
11:56 | 2022-08-12
11:30 | 2022-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website