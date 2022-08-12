ارتفاع سعر الدّولار مُستمر.. هذا ما سجله حتى الساعة!

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعاً اضافيا ، حيث ترواح ما بين 31900 و32000 لكل دولار اميركي.

وافتتح صباحا على تسعيرة تراوحت ما بين 31700 و31800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح مساء أمس ما بين 31350 و31400 ليرة لبنانية للدولار.