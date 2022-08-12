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لبنان

ارتفاع سعر الدّولار مُستمر.. هذا ما سجله حتى الساعة!

Lebanon 24
12-08-2022 | 04:30
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعاً اضافيا ، حيث ترواح ما بين  31900 و32000  لكل دولار اميركي.
 
وافتتح صباحا على تسعيرة تراوحت ما بين  31700 و31800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح مساء أمس ما بين 31350 و31400 ليرة لبنانية للدولار.
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