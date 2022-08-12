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لبنان

مجتمعٌ "على أعصابه".. والآتي أعظم!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-08-2022 | 04:45
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أكّدت مصادر متابعة لملف الدواء في لبنان أن هناك مشكلة خطيرة، تتمثل بازدياد أعداد المصابين بالامراض النفسية والعصبية في مقابل شح وندرة الأدوية الخاصة بمعالجة هذه الأمراض.
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وبحسب المصادر عينها، فإن هذه الأدوية تستورد من شركات أجنبية بمعظمها وبالدولار، إلا أن ارتفاع اسعارها دفع الوكلاء الى تقليص كمياتها بشكل كبير، الامر الذي فاقم من ازمة الحالات النفسية والعصبية، ومن شأن ذلك ان ينعكس سلباً على حياة الاسر التي باتت تعيش "على اعصابها" نتيجة وجود مريض لا يأخذ ادويته".

وتضيف المصادر: "في المقابل فان هذه الامراض لا تحطى بالاهتمام المطلوب من قبل المعنيين ووزارة الصحة".
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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