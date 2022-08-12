مجتمعٌ "على أعصابه".. والآتي أعظم!

أكّدت مصادر متابعة لملف الدواء في لبنان أن هناك مشكلة خطيرة، تتمثل بازدياد أعداد المصابين بالامراض النفسية والعصبية في مقابل شح وندرة الأدوية الخاصة بمعالجة هذه الأمراض.

Advertisement



وبحسب المصادر عينها، فإن هذه الأدوية تستورد من شركات أجنبية بمعظمها وبالدولار، إلا أن ارتفاع اسعارها دفع الوكلاء الى تقليص كمياتها بشكل كبير، الامر الذي فاقم من ازمة الحالات النفسية والعصبية، ومن شأن ذلك ان ينعكس سلباً على حياة الاسر التي باتت تعيش "على اعصابها" نتيجة وجود مريض لا يأخذ ادويته".