تفجير ألغام في خراج الوزاني.. اليكم التفاصيل!

تقوم جمعية MAG لنزع الالغام بتفجير ألغام من مخلفات العدو في محلة ابل القمح خراج بلدة الوزاني، حيث تتردد أصوات الانفجارات الى بعض قرى وبلدات قضاء مرجعيون.

Advertisement