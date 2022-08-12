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لبنان

تفجير ألغام في خراج الوزاني.. اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
12-08-2022 | 03:25
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تقوم جمعية MAG لنزع الالغام بتفجير ألغام من مخلفات العدو في محلة ابل القمح خراج بلدة الوزاني، حيث تتردد أصوات الانفجارات الى بعض قرى وبلدات قضاء مرجعيون.
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ابل القمح

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