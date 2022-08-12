هل تتجه الصيدليات الى الاقفال؟

وتابع في تصريح، أنه في الامس تمّ توقيف زميل صيدلي في منطقة جب جنين، بتهمة تواجد ادوية منتهية الصلاحيّة في صيدليته، دونما مراجعة نقابته، علماً ان هذا الامر هو ناتج عن توقّف الوكلاء عن استرجاع الادوية انفاذاً لقرار يناقض قانون مزاولة مهنة الصيدلة القاضي باسترداد الادوية المنتهية الصلاحيّة، وقد تقدّمت نقابة الصيادلة بطعنٍ امام مجلس الشورى بذلك.

وأكد سلوم انه في حال لم يتمّ الافراج عن الزميل الصيدلي، فنقابة الصيادلة تحتفظ لنفسها بحق اللجوء الى كل الخطوات المشروعة ومنها الاقفال نهار الاثنين.