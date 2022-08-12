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لبنان

جميل السيد عن "جنبلاط": لا أنصح أحداً بتقليده!

Lebanon 24
12-08-2022 | 03:57
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غرّد النائب جميل السيد على حسابه عبر "تويتر"، كاتباً: "جنبلاط مجدداً! ينقلب على من يريد ساعة يريد، وعندما يتراجع، يعودون إليه ويسترضونه".

وأضاف، "ذلك أن قوّته هذه تستند إلى ولاء طائفته له مهما قال أو فعل، لو قال لهم رأيت الشمس تشرق من المغرب لقالوا نعم، لو قال الشيء نفسه أي زعيم آخر لطائفته لأرسلوه إلى مصحّ عقلي!"
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وختم، "لذلك، لا أنصح أحداً بتقليده".
 
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