جميل السيد عن "جنبلاط": لا أنصح أحداً بتقليده!

جنبلاط مجدداً!
ينقلب على من يريد ساعة يريد،
وعندما يتراجع،
يعودون إليه ويسترضونه..
ذلك أن قوّته هذه تستند إلى ولاء طائفته له مهما قال أو فعل،
لو قال لهم رأيت الشمس تشرق من المغرب لقالوا نعم،
لو قال الشيء نفسه أي زعيم آخر لطائفته لأرسلوه إلى مصحّ عقلي!
لذلك،
لا أنصح أحداً بتقليده
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) August 12, 2022
جنبلاط مجدداً!
ينقلب على من يريد ساعة يريد،
وعندما يتراجع،
يعودون إليه ويسترضونه..
ذلك أن قوّته هذه تستند إلى ولاء طائفته له مهما قال أو فعل،
لو قال لهم رأيت الشمس تشرق من المغرب لقالوا نعم،
لو قال الشيء نفسه أي زعيم آخر لطائفته لأرسلوه إلى مصحّ عقلي!
لذلك،