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لبنان

إطلاق نار على محل قيد الانشاء في طرابلس

Lebanon 24
12-08-2022 | 04:08
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اقدم مجهولون فجر اليوم، على اطلاق النار بإتجاه محل تجاري قيد الانشاء في شارع نديم الجسر - طرابلس، وفق مندوب "لبنان 24".
 
ولم تسجل اصابات، حيث اقتصرت الاضرار على الماديات.
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وأفادت مصادر "لبنان 24" ان المحل هو قيد الانشاء وكان من المقرر ان يتم افتتاحه كمحل لبيع الملابس بعد فترة قصيرة.
 
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