إطلاق نار على محل قيد الانشاء في طرابلس

اقدم مجهولون فجر اليوم، على اطلاق النار بإتجاه محل تجاري قيد الانشاء في شارع نديم الجسر - طرابلس، وفق مندوب "لبنان 24".



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وأفادت مصادر "لبنان 24" ان المحل هو قيد الانشاء وكان من المقرر ان يتم افتتاحه كمحل لبيع الملابس بعد فترة قصيرة. ولم تسجل اصابات، حيث اقتصرت الاضرار على الماديات.وأفادت مصادر "لبنان 24" ان المحل هو قيد الانشاء وكان من المقرر ان يتم افتتاحه كمحل لبيع الملابس بعد فترة قصيرة.