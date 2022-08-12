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لبنان

أزمة مياه حادة في هذه البلدة.. والاهالي يناشدون!

Lebanon 24
12-08-2022 | 04:08
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 يعاني سكان الاحياء الشرقية والشارع العام في بلدة انصار الجنوبية من ازمة مياه خانقة، فلم تصلهم المياه منذ اكثر من شهرين بذريعة ان مصدر التغذية لمنازلهم هي ابار تفاحتا التي تعاني ايضا من تقنين كهربائي لتشغيل المضخات فيها.
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وناشد الاهالي نواب المنطقة والمسؤولين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ايجاد حل لمشكلتهم، واوضحوا ان موعد التغذية عندهم من ابار تفاحتا هو يوما الاحد والاربعاء، ومع كل موعد ينتظرونه يصادف فجأة انقطاع الكهرباء عن مضخات ابار تفاحتا فيحرمون من التغذية ولا يتم تعويضهم عن ذلك بأيام اخرى .

ولفت الاهالي الى انهم يدفعون ثمن نقلة شراء المياه 600 الف ليرة وهي مشكلة قاسية لديهم جراء ما يعانونه من ازمات معيشية واقتصادية وغلاء ، وطالبوا مؤسسة مياه الجنوب بمتابعة قضيتهم في اقرب وقت.
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