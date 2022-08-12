سفيرة سويسرا بعد لقائها بوشكيان: التعاون الناجح يتطلب هيئات حكومية قوية ومختصة

بحث وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان مع سفيرة سويسرا في لبنان ماريون وايخلت ،في التعاون السويسري مع لبنان، لا سيّما في مجال الصناعة والمياه والتربية.



وأكدت السفيرة السويسرية أن "التعاون الناجح يتطلّب هيئات حكومية قوية ومختصة".

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