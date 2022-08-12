خبيرٌ يكشفه.. حلّ يزيد إيرادات الدّولة بعيداً عن الضرائب

شدّد الباحث المالي والاقتصادي جهاد الحكيّم على ضرورة تحقيق النمو الاقتصادي لزيادة إيرادات الخزينة بدلاً من التفكير بمنطق رفع الرسوم وزيادة الضرائب.

وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، اعتبر الحكيم أن "خلق أسعار صرف اصطناعية جديدة يؤخر مسيرة الإصلاح"، مؤكداً أن "الحل ليس بالدولار الجمركي وغير الجمركي، بل باستيفاء الرسوم بعد تخفيضها بشكل جذري تفادياً للتضخم، على أساس سعر صرف السوق الحقيقي".

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مع هذا، فقد رأى الحكيّم أن البلاد لن تشهد استثمارات اقصتادية في ظلّ غياب البيئة الحاضنة لها.