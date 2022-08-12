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لبنان

عملية دهم للجيش... وتوقيف مطلوب قتل شخصين في جرود بلدة أفقا

Lebanon 24
12-08-2022 | 05:00
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أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر"، عن "عملية دهم أوقِفَ بنتيجتها أحد المطلوبين لإقدامه على قتل شخصين في جرود بلدة أفقا-جبيل بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٧".
 
 
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