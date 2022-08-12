عملية دهم للجيش... وتوقيف مطلوب قتل شخصين في جرود بلدة أفقا

أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر"، عن "عملية دهم أوقِفَ بنتيجتها أحد المطلوبين لإقدامه على قتل شخصين في جرود بلدة أفقا-جبيل بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٧".

Advertisement